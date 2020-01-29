Дочь Галкина и Пугачевой покорила пользователей Instagram новым видео

Москва, 29 января. В социальной сети Instagram поклонники шоумена Максима Галкина и артистки Аллы Пугачевой обсуждают новое видео, опубликованное в фанатском аккаунте, посвященном их дочери Лизе. В новом ролике ребенок танцует вместе со своей знаменитой матерью.

Видео было опубликовано накануне и за один день собрало более 110 тысяч просмотров. Поклонники уже отметили красоту ребенка, а также удостоили комплиментов платье Лизы и ее матери, сообщает Nation News.

«Вы с мамулей — суперкрасотки! Обожаю смотреть на вас», «Эта Лизонька прелесть, воспитали ее хорошо, молодцы родители!», «Алла Пугачева хорошеет на глазах. У нее детки заряжают ее сильной энергией, которой хватит на долгие годы», – комментируют подписчики.

В настоящее время фан-страница Лизы Галкиной насчитывает 613 тысяч подписчиков. Согласно описанию, в аккаунте публикуются «самые забавные моменты из жизни Лизы и ее семьи».

Ранее в своем интервью «Первому каналу» народная артистка СССР Алла Пугачева призналась, что решила записать киноверсию юбилейного концерта для своих шестилетних детей – Гарри и Лизы. По словам певицы, в 60 лет она сказала, что прекратит концертную деятельность, однако дать концерт в свой 70-летний юбилей она решила для того, чтобы сделать из записи фильм и передать его своим детям, пишет «Газета.ru».