Роухани отреагировал на «сделку века», предложенную Трампом по Израилю

Тегеран, 29 января. Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал так называемую «сделку века», предложенную американским президентом Дональдом Трампом для «урегулирования» палестино-израильского конфликта. Свое мнение Роухани изложил в Twitter.

«Хватит этих глупых попыток. Это самый отвратительный план века», — отреагировал иранский президент на инициативу своего американского коллеги.

Белый дом ранее опубликовал план по якобы урегулированию палестино-израильский конфликт. Эта инициатива была названа Трампом «сделкой века». Согласно этому плану, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, а столицей палестинского государства станет небольшой район в Восточной Иерусалиме.

По словам Трампа, его план уже нашел поддержку у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а Палестина, якобы, согласится принять его позже.

План Трампа вызвал резкую критику со стороны арабских государств, включая Палестину. Так, глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим не продается, а американское предложение будет отправлено в «мусорную корзину истории». Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «сделка века» является легализацией аннексии Израилем палестинских земель.

Ряд экспертов отметили, что если Палестина согласится на эту сделку, то она лишится своего суверенитета и получит намного меньше территории, чем у нее было прежде. В частности, Палестина утратит доступ к побережью Средиземного моря, Мертвого моря и побережью Иордана.