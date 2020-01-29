Сирийцы массово протестуют против диктата боевиков «Тахрир Аш-Шам»

Идлиб, 29 января. Жители территорий Идлибской зоны деэскалации, подконтрольных боевикам, вышли на акции протеста против диктатуры «Хайат Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой»), сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон.

Жители подконтрольных боевикам районов пытались не допустить эскалации обстановки со стороны террористов. Центр по примирению зафиксировал многочисленные демонстрации протеста гражданского населения против диктатуры «Хайат Тахрир аш-Шам». Они жестоко подавлялись боевиками.

«Мирные жители были лишены элементарных условий для нормального проживания. Продукты питания, медикаменты до простых жителей не доходили и оседали на складах бандгрупп», — сообщили в ЦПВС.

Сейчас сирийские власти прилагают максимум усилий, чтобы наладить мирную жизнь на освобожденных от незаконных вооруженных формирований территориях.

К сегодняшнему дню под контроль правительственных войск в освобожденных районах Идлибской зоны деэскалации перешло двадцать семь населенных пунктов. Для обеспечения законности и правопорядка сирийскими властями организовано патрулирование подразделениями правоохранительных органов.