Члены рабочей группы получили около 100 поправок в Конституцию

Москва, 29 января. Член рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Российской Федерации Константин Косачев сообщил, что на сегодняшний день получено около 100 различных поправок в главный закон страны.

«В общей сложности на сегодня мы получили от членов рабочей группы… около 100 различных поправок. Все они обобщены. В интересах подготовки максимально качественных поправок мы самым внимательным образом рассматриваем каждую из них», – цитирует ТАСС Косачева.

На данный момент законопроект о поправках в Конституцию, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, предусматривает изменения в 22 статьях, что составляет 18% от объема текста документа.

Сенатор Константин Косачев также отметил, что действующая Конституция РФ была принята в 1993 году, она отвечает национальным интересам, но за это время ситуация изменилась, появились «и новые факторы, которые влияют на жизнь общества, и более глубокие интерпретации того, как должны быть выписаны те или иные конституционные нормы».

Напомним, законопроект о поправке к Конституции был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января. Второе чтение должно состояться 11 февраля. Согласно проекту, должностным лицам запретят иметь вид на жительство в других странах, ограничат количество президентских сроков, полномочия парламента и Конституционного суда РФ будут расширены.

Кроме того, планируется установить приоритет основного закона над международными соглашениями, усилить социальные обязательства государства. Помимо этого, предусматривается проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.