Восемь россиян были внесены в санкционные списки США

Вашингтон, 29 января. Восемь граждан России были внесены в санкционные списки США. Соответствующий документ был опубликован на сайте американского министерства финансов

Как сообщается, санкции были введены против восьми граждан России, а также российской компании «Гранд Сервис Экспресс».

В санкционный список были внесены:

- Юрий Гоцанюк, председатель Совета министров Республики Крым

- Михаил Развозжаев, врио губернатора Севастополя

- Владимир Немцев, председатель Законодательного собрания Севастополя

- Сергей Даниленко, председатель избирательной комиссии Севастополя

- Лидия Басова, заместитель главы горизбиркома Севастополя

- Екатерина Пыркова, секретарь горизбиркома Севастополя

- Екатерина Алтабаева, член Совета федерации от Севастополя

Также США ввели санкции против транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс», которая занимается перевозками в Крым.

В конце прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва учтет санкционную политику Вашингтона при выстраивании дальнейших отношений.

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно», — объяснил министр.

Лавров признался, что для него решение США о санкциях — «очень трудно понимаемая ситуация», поскольку он знаком со многими конгрессменами и сенаторами.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.