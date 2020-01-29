Российские военные в Сирии провели патрулирование в провинциях Алеппо, Хасака и Ракка

Алеппо, 29 января. Военная полиция РФ и армейская авиация провели патрулирование в трех провинциях Сирии вдоль границы с Турцией, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон.

Российская сторона продолжает выполнение положений меморандума о взаимопонимании, заключенного Россией и Турцией 22 октября 2019 года.

«Подразделениями российской военной полиции и силами армейской авиации продолжено патрулирование в провинциях Алеппо, Хасаке и Ракка. Все мероприятия в рамках патрулирования в указанных провинциях прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», — сообщили в Центре по примирению.

22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание контртеррористической операции Анкары «Источник мира». В соответствии с меморандумом, 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода незаконных вооруженных формирований курдов. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

Ранее в среду Федеральное агентство новостей сообщало, что Сирийская арабская армия (САА) после восстановления контроля над поселением Хан-Туман на юго-западе провинции Алеппо продвинулась к району Рашидин-4 в окрестностях города Алеппо и нанесла удар по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс террористов «Джебхат ан-Нусры», запрещенной в РФ). Подразделения правительственных сил также окружили турецкий наблюдательный пункт, который джихадисты используют как укрытие. Позднее к сирийским военнослужащим присоединились союзные силы Корпуса Стражей Исламской революции.