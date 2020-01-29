Боевики обстреляли провинции Хама, Латакия и Идлиб в Сирии

Алеппо, 29 января. На сегодняшний день на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии продолжаются бои, развязанные террористами «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, за последние сутки было зафиксировано 47 обстрелов населенных пунктов.

В провинции Латакия обстрелам подверглись поселения Карура, Ардаш-Даг, Сафсафа, Чекурджак, Сараф, Эль-Арейм, Нахшебба, Калъат-Марза, Мамухия, Мукатталь, Айн-эль-Ашра, Кульджок, Абу-Асад, Эль-Харука.

В провинции Идлиб населенные пункты Эль-Касабия, Хербет-Абдин, Дар-Хардата, Зайтуна, Шарки-кафер-Дун, Хан-Шейхун. В провинции Хама террористы атаковали поселения Кинсибба, Дар-Хардата, Хуайз, Калаат аль-Мадик, Кухбания, Карутия, Кара-Джурн.

Сообщается, что с 9 января в результате обстрелов и столкновений с боевиками погибли 211 сирийских солдат, около 300 получили ранения. Среди мирного населения из-за действий боевиков 121 человек погиб, 254 оказались ранены.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийская арабская армия (САА) выбила террористов из города Маарет ан-Нуман, крупнейшего оплота бандформирований на юго-востоке провинции Идлиб. Официальный представитель САА объявил об освобождении 29 городов и населенных пунктов на юго-востоке провинции.