Президент Израиля поблагодарил Путина за помилование Иссахар

Москва, 29 января. Президент Израиля Реувен Ривлин выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за помилование осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.

«Я так рад получить известие о решении президента Путина помиловать Нааму, и я благодарю его за мудрость и гуманность этого решения», — написал Ривлин в своем микроблоге в Twitter на русском языке.

Также Ривлин передал наилучшие пожелания всей семье Иссахар.

Ранее благодарность президенту России за помилование израильской гражданки выразили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД Исраэль Кац, передавал RT.

«Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссахар», — сказал Нетаньяху, добавив, что с нетерпением ждет встречи с Путиным, которая должна состояться 30 января.

Напомним, в апреле 2019 года Иссахар была задержана в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». При себе у нее обнаружили 9,6 грамма гашиша. После этого гражданке Израиля было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. В октябре 2019 года суд в Москве приговорил Иссахар к 7,5 года тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков.

Об освобождении 25-летней Иссахар российского лидера просили Нетаньяху и Ривлин. 29 января Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки.

В среду Яффа Иссахар, мать Наамы, заявила, что ждет момента, когда сможет снова обнять свою дочь. Она также поблагодарила Путина за помилование ее дочери и Нетаньяху за его усилия по освобождению девушки, передает «Газета.ру».