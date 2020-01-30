Сирия, 30 января. В Идлибе тяжело ранена корреспондентка издания RT. В Алеппо сирийская армия взяла в кольцо джихадистов у наблюдательного пункта турецкой армии. Провокации курдских боевиков в Хасаке.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии : наносят точечные удары по укрытиям джихадистов на юго-западе Алеппо , прикрывая наступление сирийской армии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: за последние сутки освободили свыше тридцати поселков в идлибской зоне деэскалации, обмениваясь ударами с радикалами на юге Идлиба и потеряли бронированный автомобиль и несколько человек личного состава, в Алеппо взяли в кольцо отряды боевиков, укрывающихся у наблюдательного пункта турецкой армии.

Армия Турции и союзные силы: в Алеппо потеряли трех бойцов ранеными и убитыми в результате снайперской атаки со стороны боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), отразили попытку курдских радикалов проникнуть в безопасную зону на севере провинции Хасаки.

Курдские вооруженные формирования: взяли на себя ответственность за снайперскую атаку на севере Алеппо, в Хасаке насильно завербовали несколько человек и совершили попытку проникнуть за линии обороны протурецких сил на севере провинции, потеряли несколько боевиков при подрыве в Ракке.

«Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир»: заявила об уничтожении бронированного автомобиля САА и убийстве нескольких военнослужащих в Идлибе, обменялась ударами с правительственными силами в Латакии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесла удары по опорным пунктам сирийской армии у Маарет-ан-Нумана в Идлибе и на юго-западе Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в двух атаках в Ракке.

Провинция Латакия

В северо-восточной части провинции продолжились боестолкновения. Боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» разместили на подконтрольном им медиаресурсе сообщение о контрнаступлении на позиции Сирийской арабской армии (САА) у высоты Аль-Акрад. Отряды сирийской армии открыли огонь из артиллерии по укрепления боевиков у поселений Аль-Хадер, Тардин и на высотах горы Аль-Акрад.

Медиаресурсы «вооруженной оппозиции» распространяют сообщения о ранении нескольких военнослужащих САА в результате столкновения у поселка Аль-Хадад. Согласно заявлению боевиков «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», отряд военнослужащих попал в засаду, устроенную в окрестностях поселка.

Провинция Алеппо

Курдские боевики из состава «Сил освобождения Африна» (отдельно действующее на севере Алеппо крыло «Демократических сил Сирии») взяли на себя ответственность за снайперскую атаку в районе поселка Шерава, в результате которой были убиты два протурецких бойца и еще один ранен. Вечером Турецкая артиллерия нанесла удар по окрестностям поселка Сугинак и Акиба, где укрываются отряды курдских радикалов, о чем также пишет издание Rojava Network.

ВВС Сирии поддерживают с воздуха продвижение сирийской армии. Как сообщает источник в сети Twitter (@thiqanewsagency), вертолеты сирийской армии совершили боевой вылет к позициям радикалов в районе поселения Аль-Камари и сбросили бомбы на укрепления и склады радикалов после серии нарушений режима прекращения огня с их стороны.

Сирийская арабская армия (САА) после восстановления контроля над поселением Хан-Туман на юго-западе провинции продвинулась к району Рашидин-4 в окрестностях города Алеппо и нанесла удар по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Подразделения правительственных сил также окружили турецкий наблюдательный пункт, который джихадисты используют как укрытие. Позднее к сирийским военнослужащим присоединились союзные силы Корпуса Стражей Исламской революции, о чем сообщает новостное агентство Rojava Network.

Боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» заявили, что им удалось подбить танк сирийской армии у Хан-Тумана. Заявление об этом распространяют подконтрольные оппозиции медиаресурсы, официальные СМИ, однако, пока не подтвердили потери сирийской армии на юго-западном фронте.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Хармушия боевики SDF провели рейд в поисках террористов «Исламского государства» и дезертиров. Как сообщает новостной портал Deir Ezzor 24, после обысков в домах, курды задержали трех человек, которых подозревают в связи со «спящими ячейками» ИГИЛ1. Действительно ли причастны задержанные к деятельности террористов – неизвестно, неоднократно курдские радикалы задерживали под предлогом сотрудничества с ИГИЛ мирных жителей, которые выступали с неудобной для SDF критикой действий их «администрации».

Провинция Идлиб

Боевики развернули контрнаступление на позиции сирийской армии в районе города Маарет-ан-Нуман. Сообщается, что джихадисты развернули контрнаступление на позиции сирийской армии в районе города Маарет-ан-Нуман, в авангарде выступили боевики «ингимаси» - ударные отряды, в задачи которых входит даже ценой своей жизни нанести противнику наибольшие потери в живой силе. Боестолкновения отмечались у поселков Тувейль аль-Халиб, Хиш и Джиср-аш-Шугур, одновременно с ракетно-артиллерийским обстрелом укреплений джихадистов у деревни Абу-Духур.

В ходе наступления сирийской армии в рамках операции «Заря в Идлибе» были уничтожены и захвачены восемь танков, 15 боевых машин пехоты, 50 пикапов, восемь джихад-мобилей, четыре беспилотника и десятки орудий, принадлежащих джихадистов, о чем сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Под контроль сирийской армии перешли свыше трех десятков поселений.

Во второй половине дня сирийская армия освободила поселки Аль-Кахира и Джарада, как передает источник в сети Twitter (@watanisy). Джихадисты в свою очередь утверждают, что им удалось частично вернуть под свой контроль окрестности Кафр-Румы и позиции к западу от Маарет-ан-Нумана. Позднее, как передал Telegram-канал (@almohrarmedia2), сирийская армия восстановила свой контроль в поселке Хан ас-Субуль.

ТАСС со ссылкой на издание RT сообщает о ранении военной корреспондентки. Вафа Шабруни пострадала, когда ее группа снимала склады оружия боевиков. Один из снарядов внезапно взорвался. Вероятно, склад был заминирован джихадистами намеренно. В настоящее время женщина находится в госпитале под Идлибом.

Провинция Ракка

В районе поселка Медин подорвался на противопехотной мине военнослужащий САА, как сообщает новостной портал Alk Habour. Под подозрением боевики «Исламского государства», которые могли совершить вылазку с востока провинции, где они укрываются на территориях, оккупированных боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). Ранее поступали сведения о том, что со своей стороны курдские радикалы под залог выпускают из тюрем и лагерей боевиков ИГИЛ. Кроме того, 800 заключенных покинули тюрьму SDF в городе Айн-Исса в октябре 2019, когда курдские радикалы выпустили всех заключенных перед тем как в город вошла турецкая армия.

В поселке Мухаммадия прогремел взрыв. Как сообщает агентство Alk Habour, конвой самоназванной полиции SDF «Асайиш» наехал во время патрулирования на установленную на дороге противопехотную мину. Несколько боевиков погибли на месте от осколочных ран. В установке мины также подозревают террористов ИГИЛ.

Провинция Хасака

На севере провинции между городами Рас-аль-Айн и Тель-Тамр бойцы альянса «Демократических сил Сирии» (SDF) свершили очередную вылазку в зону контроля ВС Турции и союзных сил. При помощи противотанковых ракетных установок курдские боевики уничтожили транспорт турецких военнослужащих, как сообщает источник в сети Twitter (@Servanenefrine).

В административном центре провинции городе Хасака боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейд с целью принудительной вербовки юношей и девушки в свои ряды. Как передает агентство Alk Habour, в ходе рейда боевики забрали несколько молодых людей для прохождения курса обучения в учебно-тренировочном лагере.

Бойцы протурецких сил провели патрулирование в районе на север провинции нанесли удар по укрытиям боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) у деревень Умм аль-Кайр и Абу-Расин. Турецкие беспилотники также провели разведку над поселком Тель-Тамр, как сообщает медиаресурс North Press.

1 Организация запрещена на территории РФ.