Следовавший из Баку в Москву самолет экстренно вернулся из-за столкновения со стаей птиц

Баку, 29 января. Самолет компании «Азербайджанские авиалинии» был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за столкновения со стаей птиц.

По данным пресс-службы международного аэропорта имени Гейдара Алиева, пассажирский авиалайнер, следовавший по маршруту Баку - Москва, столкнулся со стаей птиц. Капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

«Капитан воздушного судна «Азербайджанских авиалиний», вылетевшего из Баку в Москву, принял решение вернуться в Международный аэропорт имени Гейдара Алиев после столкновения самолета со стаей птиц», — говорится в сообщении.

В пресс-службе воздушной гавани также добавили, что авиалайнер совершил успешную посадку. В ближайшее время пассажиры вернувшегося рейса будут отправлены в Москву другим самолетом.