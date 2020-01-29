Бастрыкин назначил проверку сотрудников СК из-за пропажи подростка под Смоленском

Москва, 29 января. Служебная проверка была назначена главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным в отношении смоленских следователей, которые не сумели найти мальчика, пропавшего в апреле 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказал ранее представитель поисково-спасательного отряда «Сальвар», в эту среду было найдено тело. По предварительным данным, это и есть подросток, пропавший в апреле прошлого года. Поиски велись в том же районе, где его видели в прошлый раз, частично сохранились фрагменты одежды и обувь, которую опознали родственники. Сейчас проводятся процедуры для идентификации личности.

Семья погибшего прибыла в Москву на личный прием к Бастрыкину, чтобы подать жалобу на следователей, не сумевших своевременно найти их сына.

«Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении сотрудников СУ СК России по Смоленской области», — говорится в сообщении.

Напомним, что об исчезновении подростка стало известно в начале апреля 2019 года. Компания из тринадцати человек отдыхала в лесном массиве; в какой-то момент подросток отошел в сторону и пропал. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». 24 января делом занялся центральный аппарат СК после обращения детского омбудсмена Анны Кузнецовой, к которой обратились родители пропавшего подростка.