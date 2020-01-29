Москва, 29 января. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский выступил с инициативой создания музея русского народа. Об этом сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин России.

По информации пресс-службы, парламентарий выдвинул такое предложение во время посещения выставки «(Не) время для любви» в Еврейском музее и центре толерантности, расположенном в Москве.

«(Желаю. – Прим. ФАН), чтобы здесь было больше студентов, аспирантов, чтобы появился музей русского народа, чтобы обо всех народах было все сказано», — сказал Жириновский.

Кроме того, он отметил возможность создания музея всех национальностей России

«А, может быть, общий музей создать: все народы… на нашей большой территории от Европы до Тихого океана», — высказал еще одну идею Жириновский.

Он также похвалил Еврейский музей и центр толерантности за то, что в его архиве получил информацию о своем дяде, погибшем под Москвой «за две минуты».

Выставка «(Не) время для любви» посвящена Международному дню памяти жертв Холокоста. На ней представлены мемуары, дневники и биографические романы евреев, бывших узниками лагерей смерти.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Эта дата приурочена к освобождению в 1945 году Красной армией концлагеря Аушвиц, более известного как Освенцим.

Освенцим являлся крупнейшим фашистским лагерем смерти, из-за чего впоследствии стал одним из основных символов Холокоста. Около полутора миллиона человек, большинство из которых были евреями, были уничтожены в концлагере во время Второй мировой войны. Сейчас на месте бывшего нацистского концлагеря действует музей, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.