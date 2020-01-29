Мать осужденной в РФ израильтянки поблагодарила Путина за помилование дочери

Иерусалим, 29 января. Мать осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар — Яффа поблагодарила президента РФ Владимира Путина за помилованием своей дочери.

«Я хотела бы поблагодарить президента РФ Владимира Путина за проявленное сочувствие и за положительный ответ на просьбу моей дочери Наамы о возвращении в Израиль. Это момент, которого я ждала почти год. Сейчас все, что я хочу, это обнять мою дочь Нааму», — цитирует Яффу Иссахар РИА Новости.

Ранее благодарность Путину выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с российским лидером.

25-летняя Наама Иссахар была задержана в московском аэропорту «Шереметьево» в апреле прошлого года. При себе у нее было 9,5 грамма гашиша. 11 октября Химкинский суд признал гражданку Израиля виновной в контрабанде наркотиков и приговорил ее к 7,5 года в колонии общего режима.

23 января Путин посетил Израиль, чтобы открыть памятник блокадному Ленинграду в Иерусалиме и принять участие в конференции, посвященной памяти жертв Холокоста. Во время своего визита он встретился с матерью Наамы — Яффой Иссахар. Женщина попросила помиловать ее дочь. Российский лидер в ответ заявил ей, что «все будет хорошо». 29 января российский президент помиловал девушку.