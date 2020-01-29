Главу Алтая госпитализировали в Москве с обострением панкретита

Москва, 29 января. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин во время командировки оказался госпитализирован в одну из московских больниц. У политика обострился панкреатит, сообщают СМИ.

По словам самого Хорохордина, причиной тому стал стресс и нарушение режима питания, поэтому было решено «лечь на пару дней прокапаться», сообщает РБК.

Соответствующую информацию уже подтвердили в пресс-службе губернатора отметив, что на данный момент обязанности руководителя региона исполняет и. о. первого вице-премьера Виталий Махалов.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, якобы Хорохордин был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, однако эта информация вскоре была опровергнута.

«Ни о какой реанимации и проблемах с алкоголем речи нет, диагноз мы не комментируем», – пояснили в пресс-службе главы Республики Алтай.

Александр Хорохордин был назначен врио губернатора Республики Алтай после добровольной отставки прежнего главы – Александра Бердинкова. На выборах в 2019 году Хорохордин набрал 58,82% голосов.