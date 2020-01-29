Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем 

Москва, 29 января. Россия продлевает режим закрытия пешеходной и автомобильной границы с Китаем из-за коронавируса в пяти субъектах: Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, ЕАО, Амурская область. Временно с 31 января будет ограничено железнодорожное сообщение с КНР, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по итогам заседания оперативного штаба.

С 00.00 по московскому времени 31 января будет приостановлено железнодорожное сообщение с Китае. Поезда будут двигаться только по маршруту Москва — Пекин и Пекин — Москва.

Кроме того, по словам Голиковой, Россия продлевает закрытие пешеходной и автомобильной границы с Китаем в ночь с четверга на пятницу в пяти субъектах: Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, ЕАО, Амурская область. Ограничение будут действовать до 2 февраля.

Китайским студентам, уехавшим в КНР на каникулы, попытаются продлить их до 1 марта.

Позднее на этой неделе будет принято решение о режиме авиасообщения между Россией и Китаем. По словам Голиковой, в ближайшие двое суток Минтранс и МИД РФ оценят ситуацию по количеству российских граждан, которые возвращаются в страну.

Ранее в среду сообщалось, что Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на российской границе, чтобы предотвратить распространение опасного коронавируса 2019-nCoV из Китая.

Вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года, передавал RT. Жертвами инфекции в КНР уже стали более 130 человек, при этом случаи заражения уже были зафиксированы в других странах, в том числе и в США.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти принять все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространение опасной инфекции на территорию РФ, передавала «Газета.ру».