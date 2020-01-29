В Крыму поддержали поправки Путина в Конституцию

На заседание Общественной палаты Республики Крым, посвященное обсуждению анонсированных российским лидером Владимиром Путиным поправок в Конституцию, прибыли избранный от Крыма депутат Госдумы Константин Бахарев и президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. На мероприятии также присутствовали как рядовые члены Общественной палаты региона, так и лица, входящие в президиум этой организации.

Бахарев зачитал свой доклад, в котором акцентировал внимание публики на богатом политическом опыте крымского парламента — еще с украинских времен законодательный орган региона назначал премьер-министра республики и членов его кабинета. Таким образом политик провел параллель с новыми полномочиями депутатов Государственной думы, которые те получат, когда конституционные поправки вступят в силу.

Выслушав парламентария, члены Общественной палаты единогласно выступили за инициативу президента, поскольку посчитали ее необходимой для дальнейшего развития страны.

После заседания палаты Александр Калинин дал интервью Федеральному агентству новостей, в котором в частности заявил, что Крымская республика является для него символичным регионом, где активно развиваются все сферы предпринимательства.

«Кроме того, я особенно хотел бы обратить внимание на изменения, касающиеся верховенства российской Конституции над некоторыми нормами международного права. Их толкование не должно ущемлять граждан нашей страны — и особенно это касается жителей Крыма и Севастополя, некоторых из которых европейские институты подвели под санкции», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, в настоящее время в региональных общественных проходят слушания по мониторингу реализации положений послания президента Российской Федерации. В их контексте также проводятся предложения к поправкам в Конституцию.