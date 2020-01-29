Комиссия ПАСЕ отклонила антироссийские поправки Британии и Украины

Москва, 29 января. Комиссия ПАСЕ отклонила большинство поправок в резолюцию о полномочиях российской делегации. Об этом в среду рассказал спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, заблокированные поправки носили явный антироссийский характер и были внесены представителями Великобритании и Украины, передает «Царьград».

«Большинство поправок к резолюции Тини Кокса [автор доклада о полномочиях делегации РФ. — Прим. ФАН] отклонено», — отметил Толстой.

Напомним, что российская делегация в июне прошлого года возобновила свою работу в ПАСЕ после долгого перерыва. Россия отказалась принимать участие в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы и перестала платить членские взносы после того, как ее лишили права голоса в одностороннем порядке. Москва тогда заявила, что устав ПАСЕ запрещает урезать полномочия делегатам.

В конечном итоге, несмотря на противостояние Украины, Великобритании и стран Прибалтики, ПАСЕ все-таки проголосовала за восстановление всех полномочий российских делегатов. Мониторинговый комитет ассамблеи подтвердил выполнение Россией данных ей рекомендаций. Речь, в частности, шла об обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом, о сотрудничестве со следственной группой в рамках расследования дела о крушении самолета MH17, а также о выплате всех пропущенных взносов в бюджет ПАСЕ.

Что касается невыплаченных процентов, то их обещают обсудить на заседании Комитета министров Совета Европы. Кроме того, в резолюции отмечается и некоторый прогресс в плане реализации Минских соглашений. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Россия будет продолжать отстаивать свои интересы в Парламентской ассамблее.