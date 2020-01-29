Небензя опроверг обвинения в адрес РФ и Сирии в Совбезе ООН

Нью-Йорк, 29 января. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал недостоверной информацию о количестве жертв при «нанесении ударов в Идлибе».

Ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок обвинил «сирийское правительство и его союзников» в нанесении ударов в Идлибской зоне деэскалации, в результате которых якобы погибли мирные жители. Представители США и Великобритании в Совете Безопасности ООН поддержали заявление Лоукока, после чего он спешно покинул заседание, не дожидаясь его окончания.

Небензя отметил, что подобные заявления неоднократно звучали на заседаниях СБ ООН, однако ни одно из них не подтвердилось.

«Я в очередной раз хочу задать вам вопрос: «Откуда вы берете ваши «достоверные» данные? Где вы нашли столько медицинских учреждений, которые уже были разбомблены?», — обратился дипломат к коллегам в Совбезе.

Небензя подчеркнул, что террористы из Идлибской зоны деэскалации держат в заложниках мирных жителей, используя их в качестве живого щита. Кроме того, боевики наносят артиллерийские удары по пункты пропуска, которые были созданы для выхода мирных жителей из зоны деэскалации в Идлибе. Он также добавил, что террористы несут ответственность за обострение ситуации в Идлибе.

«Проблема Идлиба не решится до тех пор, пока там хозяйничают террористы, признанные таковыми Советом Безопасности ООН», — подчеркнул он.

Напомним, Россия и Турция договорились ввести режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации с 12 января. 15 января боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибе. Террористы обстреляли окраины города Алеппо, а также атаковали позиции сирийской армии на нескольких участках фронта в провинции Идлиб. 16 января подразделения Сирийской арабской армии были вынуждены возобновить боевые действия против боевиков.