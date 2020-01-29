Медики в Калининграде обнаружили грипп у посещавших Китай туристов

Калининград, 29 января. Случаев заражения коронавирусом нового типа в Калининградской области не зафиксировано, у туристов, прибывших из Китая, обнаружен грипп. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Региональные власти отмечают, что на государственной границе осуществляется контроль «с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования» за прибывающими гражданами.

«В январе проведен санитарно-карантинный контроль в отношении 49,5 тысячи пассажиров, случаев инфекционных заболеваний выявлено не было», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, управление Роспотребнадзора по региону отметило, что отслеживаются все случаи обращения за медицинской помощью прибывших из Китая людей. Так, три туриста были экстренно госпитализированы, но при исследовании у них был выявлен грипп.

По данным ведомства, в регионе имеется все необходимое оборудование для выявления коронавируса, а с персоналом аэропорта Храброво проведены соответствующие учения.

Региональный минздрав передает, что система здравоохранения области готова к возможному приему больных с коронавирусом.

Напомним, коронавирус нового типа был обнаружен в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Первых заболевших объединяло то, что они имели отношение к рынку морепродуктов.

В целях пресечения распространения эпидемии власти Китая были вынуждены ввести особый режим в провинции Хубэй, где располагается Ухань.