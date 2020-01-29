Пугачева показала трогательное архивное видео с Орбакайте

Москва, 29 января. Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивное видео, снятое в студии звукозаписи. На нем Пугачева слушает, как ее дочь, Кристина Орбакайте, исполняет песню из ее репертуара и не может сдержать эмоции.

На видео Орбакайте поет композицию «Ты на свете есть», записанную весной 1982 года. Выступление дочери доводит Аллу Пугачеву до слез, сообщает Nation News. В видео также присутствуют фрагменты, снятые уже в наши дни. На них мать и дочь вместе исполняют знаменитую песню.

«Сквозь годы», – подписала видео Алла Пугачева.

В комментариях подписчики народной артистки отметили, что их тоже растрогали архивные кадры, высказав гордость за Кристину Орбакайте.

Напомним, ранее в Сети общественность возмутилась поступком Аллы Пугачевой. Летом прошлого года ее автомобиль въехал на платформу Рижского вокзала. Иномарка подвезла певицу прямо ко входу в вагон, а подписчики обвинили ее в нарушении норм общественного порядка, пишет «Газета.ru».

Позже полиция признала законными действия Пугачевой, поскольку автомобиль певицы в сопровождении микроавтобуса двигался по техническому перрону и не мог причинить беспокойство другим пассажирам.