Коррупция и Донбасс больше всего беспокоят украинцев

Киев, 29 января. Около 70 процентов граждан Украины считают коррупцию и ситуацию на Донбассе главными проблемами страны. Такие данные показал опрос, проведенный фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Еще одной проблемой, которая беспокоит украинцев, является деятельность олигархов.

«Граждане считают главными проблемами, которые больше мешают развитию Украины, коррупцию (69%), войну в Донбассе (69%), засилье олигархов в экономике (31%)», — говорится в сообщении фонда.

Кроме того, по результатам исследования, жители Украины в качестве определяющих проблем назвали отсутствие профессионалов во власти (25%) и эмиграцию трудоспособного населения из страны (25%).

Отмечается, что опрос проводился в период с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины, кроме территорий Донбасса, неподконтрольных Киеву. В исследовании приняли участие 2018 респондентов старше 18 лет, при этом погрешность не превышает 2,3 процента.

Опрос был организован фондом «Демократические инициативы» и социологической службой Центра Разумкова при финансировании посольства Нидерландов.

Ранее, в ноябре 2019 года, исследование Киевского международного института социологии показало схожие результаты. Также 70 процентов опрошенных высказались о провале борьбы с коррупцией.