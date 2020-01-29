Сирия, 29 января. В Идлибе тяжело ранена корреспондентка издания RT. В Алеппо сирийская армия взяла в кольцо джихадистов у наблюдательного пункта турецкой армии. В Ракке на пути следования конвоя курдских боевиков была взорвана бомба - есть жертвы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: окружают боевиков у наблюдательного пункта ВС Турции в Алеппо, отбили у радикалов еще два населенных пункта, в Идлибе обмениваются ударами с силами альянса «Тахрир аш-Шам»

Армия Турции и союзные силы: обстреляли укрытия курдских радикалов на севере Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в установке мины на пути следования конвоя курдских боевиков в Ракке.

Курдские вооруженные формирования: потеряли несколько боевиков при подрыве мины на пути следования конвоя сил «внутренней безопасности» в Ракке.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) после восстановления контроля над поселением Хан-Туман на юго-западе провинции продвинулась к району Рашидин-4 в окрестностях города Алеппо и нанесла удар по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Подразделения правительственных сил также окружили турецкий наблюдательный пункт, который джихадисты используют как укрытие. Позднее к сирийским военнослужащим присоединились союзные силы Корпуса Стражей Исламской революции, о чем сообщает новостное агентство Rojava Network.

Боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» заявили, что им удалось подбить танк сирийской армии у Хан-Тумана. Заявление об этом распространяют подконтрольные оппозиции медиаресурсы, официальные СМИ, однако, пока не подтвердили потери сирийской армии на юго-западном фронте.

Турецкая артиллерия обстреливает окрестности поселка Сугинак и Акиба на севере провинции, где укрываются отряды курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF), о чем также пишет издание Rojava Network. Пока информации о потерях среди курдских боевиков не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Хармушия боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейд в поисках пособников террористам «Исламского государства» и дезертиров. Как сообщает новостной портал Deir Ezzor 24, после обысков в домах у местных жителей, курды задержали троих местных, которых подозревают в деятельности «спящих ячеек» ИГИЛ. Действительно ли причастны задержанные к деятельности террористов – неизвестно, неоднократно курдские радикалы задерживали под предлогом сотрудничества с ИГИЛ мирных жителей, которые просто выступали с неудобной для SDF критикой действий их «администрации».

Провинция Идлиб

ТАСС со ссылкой на издание RT сообщает о ранении военной корреспондентки. Вафа Шабруни пострадала, когда ее группа снимала склады оружия боевиков. Один из снарядов внезапно взорвался. Подозревается, что склад был заминирован намеренно. Бросать свои схороны с боеприпасами, намерено оставляя мины-ловушки – обычная практика для джихадистских бандформирований, перенятая еще у «Аль-Каиды»1¹. В настоящее время женщина находится в госпитале под Идлибом.

ВВС Сирии продолжили наносить точечные удары по расположениям боевиков в районе деревни Кафр-Лат и высот Аль-Арбейн, как передает медиаресурс Halab Today. Как передает Telegram-канал (@almohrarmedia2), сирийская армия восстановила свой контроль в поселке Хан ас-Субуль, зачистив его от оставшихся джихадистских бандформирований. Источник также сообщил, что в окрестностях поселка у позиций сирийской армии был взорван при помощи самодельной бомбы автомобиль. Информации о пострадавших среди военнослужащих или мирного населения пока не поступало.

Провинция Ракка

В поселке Мухаммадия прогремел взрыв. Как сообщает агентство Alk Habour, конвой самоназванной полиции SDF «Асайиш» наехал во время патрулирования на установленную на дороге противопехотную мину. Погибла одна женщина из числа «женского военного совета» курдских радикалов, несколько её спутников, которые также находились в салоне автомобиля тоже скончались на месте от полученных осколочных ран.

В установке мины подозревают террористов ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.