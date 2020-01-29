Последствия коронавируса для туризма могут стать беспрецедентными. ФАН-ТВ

Пресс-конференция «Туристический карантин: Что будет с туризмом в Китае из-за коронавируса?» прошла в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в Москве.

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко и исполнительный директор Туристической Ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов рассказали журналистам о предполагаемых датах снятия карантина, рекомендациях для граждан России, путешествующих в Китай, а также о возможных последствиях эпидемии для индустрии туризма в целом.

По мнению Сергея Шпилько, выездной туризм в Китае — это большая и важная часть и мирового туристического рынка, и российского, и если продолжатся различные меры карантина, то рынок понесет большие потери. Он также обратил внимание на то, что Китай прекратил групповые поездки за рубеж, запрета же на индивидуальные поездки нет. Российские туроператоры также принимают индивидуальных туристов.

Александр Агамов представил данные, согласно которым в прошлом году по безвизовому режиму в Россию приехали 1 200 000 китайских туристов, а китайский туризм является важной статьей дохода на этом рынке. По словам Агамова, есть информация, что пик вспышки болезни придется на середину февраля. В лучшем случае возобновления туристических потоков следует ждать к апрелю, в худшем — до мая или июня.

«Тогда мы потеряем сезон», — заявил Агамов.

Эксперты заявили, что данная эпидемия уже стала беспрецедентной с точки зрения принятых Китаем мер, и может стать столь же опасной для мирового туризма в случае, если быстро погасить вспышку не удастся.

Александр Осауленко затронул вопрос российских туристов в Китае. По его словам, сейчас в Поднебесной находятся три тысячи русских туристов, и эта цифра уменьшается. Наши туроператоры предложили своим туристам сократить время отдыха и вернуться на родину. Но есть большая группа неорганизованных туристов, и осуществлять их учет сложнее. Он также обратил особое внимание на то, что никакой эвакуации российских туристов нет. Осауленко назвал и предполагаемую дату окончания карантина:

«Сначала было 2 февраля, теперь 7. Может быть, середина февраля. Надежда на февраль», — считает специалист.

Эксперты отметили, что в январе, уже после начала эпидемии, из Китая в Россию прибыло порядка 17 тысяч туристов.