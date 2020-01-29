Нидерланды отказались ехать в РФ, пытаясь замять провалившееся расследование по MH17

Москва, 29 января. Делегация парламента Нидерландов, которая в феврале планировала посетить Россию в рамках расследования дела о крушении самолета Boeing-777 (рейс MH17), отменила свой визит. Об этом сообщило голландское информагентство ANP.

Поводом для такого решения стало внесение голландского депутата из партии «Демократы-66» (Д-66) Сьюрда Сьюрдсма в российский черный список. Парламентарию, который нередко критиковал Россию по самым разным поводам, запрещен въезд в страну.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта отметил, что демарш Нидерландов вовсе не случаен. Некоторым политическим силам выгодно обострять отношения с Россией. Подобные провокации позволяют замять зашедшее в тупик расследование по MH17, пишет «ПолитЭксперт».

Запад вознамерился назначить Россию виновной за крушение самолета, однако дело осложняют противоречащие этой версии доказательства и отсутствие поддержки со стороны некоторых стран.

«Запад сейчас переписывает все правила и устанавливает новые, и по этим правилам Россия «должна слушаться», каяться за все выдуманные грехи, а Запад — выступать в роли и прокурора, и судьи, и обвинителя», — отметил Почта.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.