Прихожане о Всеволоде Чаплине: «Это был открытый, любящий людей человек». ФАН-ТВ

Сегодня отпевание Всеволода Чаплина прошло в Храме Исповедника Преподобного Федора Студита у Никитских Ворот. В этот же день священник был похоронен на Троекуровском кладбище.

Людей, которые пришли проститься со священником, было так много, что не все желающие смогли попасть в храм. Прихожане стояли в проходе и даже на улице. Абсолютно все характеризовали Всеволода Чаплина как открытого, чуткого, человеколюбивого священника.

Всеволод Чаплин умер 26 января 2020 года возле храма, настоятелем которого являлся. По имеющейся на сегодняшний день информации, причиной стала болезнь сердца. Смерть наступила мгновенно.