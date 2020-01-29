Минтруд установил величину прожиточного минимума

Москва, 29 января. Минтруд РФ подготовил проект приказа об установлении величины прожиточного минимума за IV квартал 2019 года.

С декабря 2012 года, когда федеральным законодательством была установлена потребительская корзина, входящие в нее продукты не менялись. В корзину входят мучные продукты, в том числе макароны и крупы, картофель, овощи и бахчевые, свежие фрукты, сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, яйца, растительное масло, маргарин и другие жиры, соль, чай, специи.

Величины прожиточного минимума за IV квартал 2019 года рассчитывалась на основании потребительской корзины и данных Росстата и составила 10 609 рублей, для трудоспособного населения — 11 510 рублей, пенсионеров — 8 788 рублей, детей — 10 383 рубля, передает телеканал «360».

В Минтруде отметили, что данные цифры не влияют на объем мер социальной поддержки. Эти показатели, в первую очередь, необходимы для «мониторинга уровня жизни населения и расчета Росстатом уровня бедности за IV квартал 2019 года».

В настоящее время ведомство готовит изменения в состав потребительской корзины, которые должны вступить в силу с 1 января 2021 года. Предполагается, что корзина будет приближена к рациональным нормам здорового питания.

Напомним, неделей ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра структуры потребительской корзины. Как передавал RT, глава государства подчеркнул, что «структура ее нуждается в совершенствовании», поскольку ее большую часть занимают продукты вроде картофеля и хлебобулочных изделий, «а вот овощи и фрукты — особенно их маловато, и рыба, и мясо в этой корзине не занимают должного места».

Он отметил, что от структуры потребительской корзины зависит прожиточный минимум, от которого высчитывается минимальный размер оплаты труда (МРОТ).