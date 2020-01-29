Нетаньяху выразил благодарность Путину за помилование израильтянки Иссахар

Тель-Авив, 29 января. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за помилование израильтянки Наамы Иссахар, которая была осуждена в РФ за хранение и контрабанду наркотиков.

Об освобождении 25-летней Иссахар российского лидера просили Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин. 29 января Владимир Путин подписал указ о помиловании Иссахар.

«Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссахар», — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля также добавил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, которая должна состояться 30 января, чтобы обсудить «сделку века» и развитие событий в регионе.

Напомним, в апреле 2019 года Иссахар была задержана в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». При себе у нее обнаружили 9,6 грамма гашиша. После этого гражданке Израиля было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. В октябре 2019 года суд в Москве приговорил Иссахар к 7,5 года тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков.