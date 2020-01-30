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Письмо Малькевича к лидеру ПНС получило международную огласку — у Сарраджа «мало времени»

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Письмо Малькевича к лидеру ПНС получило международную огласку — у Сарраджа «мало времени»

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты России Александр Малькевич направил главарю так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу открытое письмо. Текст был опубликован в ряде ведущих зарубежных СМИ, в числе которых американская газета The Washington Post.

В документе Малькевич напомнил лидеру ПНС Ливии выдержку из текста коммюнике, принятого по итогам берлинской конференции, в пункте 45, где упоминается проблема незаконно удерживаемых лиц в Ливии.

«Отсутствие правовых гарантий в действующей национальной судебной системе, в том числе и в тюрьмах, — одно из условий, способствующих нестабильности и серьезности гуманитарной ситуации и ситуации в области соблюдения прав человека. Мы призываем следить за декретами ливийских властей, чтобы отслеживать положение всех задержанных и заключенных тюрем, находящихся под контролем министерства юстиции/уголовной полиции, с целью улучшить работоспособность судебных учреждений и освободить незаконно задержанных».

В открытом письме президент ФЗНЦ напомнил Сарраджу, что он согласился с этим решением, что обязывает его соблюдать протокол. Оперируя положениями пункта 45 итогового документа берлинской конференции, Малькевич потребовал главаря ПНС Ливии «немедленно освободить граждан России», незаконно удерживаемых правительством Сарраджа.

Письмо Малькевича к лидеру ПНС получило международную огласку — у Сарраджа «мало времени»

В эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) Александр Малькевич отметил, что будет крайне любопытно узнать реакцию Файеза Сарраджа, учитывая то, что открытое письмо в адрес лидера ПНС Ливии получило международную огласку.

«Просто «отвертеться» и выкинуть его [письмо] в корзину невозможно именно потому, что в этот раз все составлено юридически безупречно. То есть мы не воздеваем руки к небу, не заламываем их, а указываем на то самое знаменитое берлинское коммюнике, которое было всеми сторонами согласовано. Этот документ с одной стороны «подпирается плечами» ООН, с другой — Германией, а я исхожу из того, что все стороны его обсуждали. Саррадж взял на себя обязательства безусловно следовать всем положениям этого документа. Соответственно, он обязан дать какой-то ответ. Пусть попробует сказать «Нет, я плевать хотел на этот пункт». Это будет даже любопытно», — резюмировал Малькевич, напоминая о пункте 45 берлинского коммюнике.

В случае, если глава так называемого Правительства национального согласия не предпримет никаких мер для освобождения незаконно удерживаемых российских ученых, член Общественной палаты России заверил в незамедлительном развертывании настоящей кампании по мировому общественному давлению на Ливию.

«При этом в глазах всего цивилизованного мира Саррадж будет выглядеть именно тем, кем мы его и считаем, — пособником террористов и ширмой, за которой боевики и полевые командиры в Ливии творят свои грязные дела. «Отмазаться» какими-то общими фразами в этом случае уже не удастся. В 45-м пункте берлинского коммюнике все прописано максимально четко и прозрачно, на что мы и указываем: все незаконно удерживаемые граждане, в частности, иностранные, должны быть освобождены», — отмечает Александр Малькевич.

Письмо Малькевича к лидеру ПНС получило международную огласку — у Сарраджа «мало времени»

Президент ФЗНЦ добавил, что будет инициировать сбор стран — участниц берлинской конференции и представителей европейских стран по вопросу освобождения незаконно удерживаемых лиц. По мнению Малькевича, «у Сарраджа осталось не так много времени» в связи с сессией по правам человека ООН в Женеве в марте. Кроме того, в марте будет годовщина резолюции ООН 2011 года, в рамках которой были начаты зверские бомбардировки Ливии.

«18 марта — годовщина резолюции ООН №1973. Соответственно, мы будем стараться, скорее всего, где-то в Европе провести большой круглый стол, посвященный этой дате. То есть на март мы имеем как минимум два крупных мероприятия, на которых будет подниматься все международное сообщество, привлекая ливийцев и представителей ООН. На имя [генерального секретаря ООН Антониу] Гуттериша и [спецпосланника ООН по Ливии] Гассана Саламе мы тоже написали. Пусть ответят, какого рода механизмы и инструменты давления у них есть на человека, который приезжает в Берлин, соглашается со всеми документами, а потом откровенно плюет на них», — говорит собеседник ФАН.

По мнению общественного деятеля, своими действиями Файез Саррадж «плюет в лицо» не только России и различным общественным организациям, но также на канцлера Германии Ангелу Меркель и «всю остальную публику, перед которой лебезит». В заключение Александр Малькевич отметил: это — лучшее свидетельство того, что международные лидеры «сделали ставку не на того» в Ливии.

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