Производство тракторов в России с 2013 года выросло в шесть раз благодаря господдержке

Ростов-на-Дону, 29 января. Новый тракторный завод построят на территории предприятия «Копнитель» в Ростовской области. Стоимость проекта оценивается в два-три миллиарда рублей.

Как отмечает «Политэксперт», на сегодняшний день благодаря эффективным мерам господержки производственные мощности российских заводов позволяют в 2,9 раза увеличить выпуск тракторов для сельского хозяйства. За счет них производители сумели добиться серьезного прогресса в выпуске отечественных комплектующих и увеличить оборот готовой продукции до 100,6 млрд рублей.

По итогам минувшего года в России было произведено 3 тыс. 355 экземпляров, 432 из которых были отправлены на экспорт. Более того, постоянное улучшение качества российских тракторов привело к шестикратному увеличению выпуска этой техники, начиная с 2013 года.

По словам президента ассоциации «Росспецмаш» Константина Бабкина, отечественные предприятия все более охотно принимают участие за реализацию масштабных инвестпроектов.