Психолог Чернеевский назвал случаи инфантицида абортами «подросших детей»

В красноярской квартире мужчина, пришедший навестить не проживающую с ним семью, обнаружил трупы своего 3-летнего сына и его 32-летней матери. По данным следствия, женщина сначала умертвила ребенка, а потом покончила с собой. К сожалению, это далеко не первый подобный случай. Данное поведение в психологии называется инфантицидом — и присуще оно в основном именно женщинам, заявил в интервью Федеральному агентству новостей кандидат философских наук и семейный психолог Алексей Чернеевский.

«Аборт — это, по сути, тоже инфантицид, то есть детоубийство, — сказал собеседник ФАН. — И в большинстве мировых религий это воспринимается именно таким образом. Инфантициды более всего распространены в социально неблагополучной среде — в отличие, скажем, от суицидов, которые в силу тех или иных обстоятельств совершаются даже богатыми людьми».

По словам ученого, чем старше становятся дети, тем меньше вероятность, что обезумевшая от безысходности мать совершит инфантицид.

«Аборты чаще всего не воспринимаются как детоубийство в основном еще и потому, что находящийся в утробе плод еще не кажется человеком. И тем ужаснее случаи убийства матерями своих уже относительно взрослых детей. Почему так происходит? В нашем обществе нет культуры обращения за психологической помощью — а тем временем это должно восприниматься как норма», — уверен Чернеевский.

По его словам, именно экстренная психологическая помощь может порой спасти жизнь отчаявшегося человека.

«Уже на следующий день эти женщины ужаснулись бы своим вчерашним намерениям», — сказал собеседник ФАН.

По его словам, то, что матери маленьких детей, решив уйти из жизни, заодно «прихватывают» их с собой, связано с тем, что они не способны отделить свою личность от личности своего ребенка. На психологическое состояние женщин также сильно могло повлиять отсутствие рядом фигуры отца их детей — практически все упомянутые случаи имели место быть именно в неполных семьях.

«Психологически женщина несет ответственность скорее за душевные вещи, в то время как мужчина больше отвечает за социальную составляющую семьи. При отсутствии мужской поддержки мать зачастую чувствует себя потерянной и не представляет, как ей жить дальше. Соответственно, повышаются риски инфантицида», — сказал Чернеевский.

Ученый посоветовал для облегчения восприятия данного феномена воспринимать его как аналог прерывания беременности.