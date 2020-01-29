Газовый вопрос и «нормандский формат» демонстрируют провал антироссийской стратегии

Москва, 29 января. Решение газового вопроса и деятельность «нормандской четверки» свидетельствуют о провале антироссийской стратегии в Европе. Так считает член Совета Федерации Олег Морозов.

Сенатор считает, что в некоторых странах культивируется идея «вбивания клиньев» между Евросоюзом и Россией. Однако европейские страны все меньше готовы поддерживать антироссийские настроения, сообщает «Экономика сегодня».

«Некоторое время солидарность была безоговорочной. Стоило Порошенко поднять бровь, и вся Европа, старая и новая, говорила: есть. Резолюции, и так далее», — напомнил Морозов.

По его мнению, эта солидарность «споткнулась» о газовый вопрос, в частности канцлер Германии Ангела Меркель стала себя по-другому вести.

«Когда тронули газ: она сказала: стоп, это другая тема, это больно, это очень нужно, и про газ мы так не договаривались», — заметил парламентарий.

Кроме того, признаком провала «русофобской архитектуры» в Европе сенатор считает деятельность «нормандской четверки» и позицию глав Франции и Германии. Например, президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно отмечал важность мнения Москвы для безопасности в Европе.

«Старая» Европа прозревает. И наша задача понимать, что это прозрение есть, есть экономические интересы и реальные партнеры», — заявил Морозов.

Сенатор подчеркнул, что антироссийские позиции Украины и Польши уже не так интересны странам Европейского союза.