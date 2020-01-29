Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе РФ

Москва, 29 января. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на российской границе, чтобы предотвратить распространение опасного коронавируса 2019-nCoV из Китая. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

«Усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ. В адрес территориальных органов направлен уточненный алгоритм действий, специалистов СКК, организовано и проводится анкетирование возвращающихся из КНР», — говорится в сообщении.

Напомним, что вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Жертвами инфекции в КНР уже стали более 130 человек, при этом случаи заражения уже были зафиксированы в других странах, в том числе и в США.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти принять все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространение опасной инфекции на территорию РФ. Отметим, что в России уже было несколько случаев госпитализации приехавших из Китая людей, у которых были симптомы инфицирования, однако лабораторный анализ не выявил наличие в их организмах 2019-nCoV.

Китайские вирусологи полагают, что обнаружили антителла, способные бороться с коронавирусом. Речь идет об антителе CR3022, которое способно подавлять SARS — вирус, вызывающий атипичную пневмонию. Если создать удачную комбинацию из CR3022 и других антител, можно будет разработать эффективную вакцину, которая положит конец пандемии в Китае.