Более 120 мирных жителей Сирии погибли с 9 января при обстрелах боевиков

Дамаск, 29 января. Более 120 мирных жителей Сирии погибли из-за обстрелов боевиков в период с 9 января. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, с 9 января 2020 года в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований погибли более 120 мирных жителей Сирии. Кроме того, в ходе боевых действий погибло 211 военнослужащих армии Сирии, еще 300 военных получили ранения.

«В ответ на агрессию террористов командование Сирийской арабской армии предприняло контрнаступательные действия с целью разгрома экстремистских группировок, сконцентрированных в западных пригородах города Алеппо, а также в районе городов Маарет ан-Нуман и Серакаб провинции Идлиб», — сказал Боренков.

К настоящему моменту правительственным войскам Сирии удалось освободить от террористов несколько районов, прилегающих к западным окраинам Алеппо. Сирийские военные взяли под свой контроль Рашидин-5, склады с ГСМ в окрестностях Мараты, а также оружейные склады Хан-Тумана.