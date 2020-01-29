Удерживаемый во французской тюрьме Винник отказался прекращать голодовку

Париж, 29 января. Объявивший голодовку во французской тюрьме Александр Винник находится в «ужасном состоянии». Об этом в среду заявил его адвокат Тимофей Мусатов.

Он отметил, что пытался уговорить своего подзащитного начать принимать пищу, однако тот наотрез отказался.

«Состояние у него ужасное. Он находится в состоянии шока. Ему точно нужна психологическая защита. Учитывая, что у него уже 40 дней голодания, и мои попытки убедить его вчера и позавчера прекратить голодовку сведены на нет. Он категорически отказался ее прекращать», — отметил юрист.

По словам Мусатова, французские власти не дают защите доступа к документам, а без этого невозможно подготовить апелляцию. Кроме того, они усложнили доступ к самому россиянину. Каждый раз, чтобы пообщаться с Винником 30 минут, адвокатам приходится тратить по 3–7 часов.

В настоящий момент россиянин находится в больнице тюремного типа. Она мало чем отличается от тюрьмы, но там постоянно дежурят медицинские работники.

Напомним, что Александр Винник был задержан в Греции по запросу США. Американские власти обвиняют его в отмывании денег через криптовалютную биржу. Сам россиянин все обвинения отрицает.

Впоследствии он был перевезен во Францию. Это произошло сразу после решения Государственного совета (высший административный суд в Греции) отклонить жалобу защиты россиянина на выдачу его во Францию и Соединенные Штаты. В январе стало известно, что Винника положили в больницу в Париже.