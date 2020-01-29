Политолог Федорова назвала знаковым решение Путина по отставке главы Чувашии

Москва, 29 января. Решение президента РФ Владимира Путина об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева показало всем чиновникам, что хамское отношение к людям недопустимо. Об этом заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова, подчеркнув, что к решению главы государства должны прислушаться все чиновники.

В среду Путин подписал указ о снятии Игнатьева с должности главы Чувашии в связи с утратой доверия.

«Это абсолютно знаковое решение, демонстрация абсолютно всем чиновникам любого уровня, что хамски относиться к людям и публично так себя вести с кем угодно — с офицерами, пенсионерами, любыми рядовыми гражданами — недопустимо», — заявила Федорова в интервью ТАСС.

Политолог напомнила, что Путин уже неоднократно заявлял, что чиновники обязаны вести себя с людьми «идеально корректно». И тот факт, что теперь уже бывший глава Чувашии «позволил себе такое поведение», политолог назвала поразительным.

Федорова добавила, что решение об отставке Игнатьева — «абсолютный маркер не только для глав регионов». Она подчеркивает, что к решению президента должен прислушаться каждый чиновник.

Причиной отставки Игнатьева стал скандал, разгоревшийся 23 января, передавала «Газета.ру». На церемонии вручения ключей от новых пожарных машин Игнатьев заставил сотрудника МЧС несколько раз подпрыгнуть за ними.

Этот поступок вызвал широкий резонанс. 28 января Игнатьева исключили из «Единой России». Однопартийцы Игнатьева заявили, что высокопоставленному лицу непозволительны такие «барские замашки», а у губернатора же это превратилось в систему». В связи с этим комиссия рекомендовала «очистить» ряды партии от оскандалившегося политика, передавал RT.