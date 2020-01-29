Родственники опознали обувь пропавшего под Смоленском подростка, найденную с останками

Смоленск, 29 января. Родственники пропавшего в апреле 2019 года 16-летнего юноши опознали обувь, найденную возле обнаруженного тела. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, 29 января правоохранители обнаружили скелетированные останки мужчины и обувь в полутора километрах от места исчезновения подростка на болотистой местности.

Находка стала возможной в результате дополнительных поисковых мероприятий на территории Демидовского района Смоленской области, в которых участвовали сотрудники главного управления криминалистики СК, полиции, МЧС и волонтеры.

«Родственники опознали найденную обувь как принадлежавшую пропавшему подростку», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для дальнейшего установления личности будут проведены генетические, судебно-медицинские и другие экспертизы, следствию необходимо выяснить обстоятельства и причины гибели подростка.

Напомним, молодой человек исчез 6 апреля 2019 года, последний раз его видели на праздновании дня рождения в компании друзей на окраине Демидова.

Следствие считает, что юноша ушел в неизвестном направлении, будучи в состоянии опьянения. СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ об убийстве.