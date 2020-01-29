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Роналду вошел в историю Instagram как первый обладатель 200 млн подписчиков

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Роналду вошел в историю Instagram как первый обладатель 200 млн подписчиков

Вашингтон, 29 января. Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым пользователем Instagram, на аккаунт которого подписались более 200 миллионов пользователей.

Согласно данным сервиса Trackalytics, который отслеживает статистику по подписчикам, единственный аккаунт,  у которого их больше, чем у футболиста, — это страница самого Instagram. Таким образом, нападающий вошел в историю платформы.

Роналду вошел в историю Instagram как первый обладатель 200 млн подписчиков

В октябре минувшего года портал Buzz Bingo подсчитал, что за один пост футболист может заработать почти 48,66 миллиона долларов.

Напомним, что Роналду до «Ювентуса» выступал за мадридский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг». Несколькими днями ранее экс-полузащитник сливочных Гути заявил, что «Реалу» очень не хватает Криштиану. Он назвал футболиста «великим игроком», но при этом заметил, что у визави Роналду — форварда «Барселоны» Лионеля Месси — больше таланта. Но при этом, по словам Гути, то, что в эпоху Месси португалец смог выиграть 5 «Золотых мячей» — просто невероятно. 

 

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