Нужна ли пятидневка в школах Петербурга, и кто это должен решать? ФАН-ТВ

Введение пятидневной недели в школах обсудили сегодня депутаты, педагоги, общественники и психологи на пресс-конференции.

Шесть дней учебы в неделю — график, по которому сегодня учатся многие школьники страны. Однако некоторые учебные заведения от него отказались. Переход на пятидневку для петербургских школьников обсудили сегодня педагоги и депутаты на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Никто никогда не спрашивал у родителей, какой объем знаний нужен нашим детям. Если мы будем просто увеличивать нагрузку на детей, мы просто добьемся ухудшения усваиваемости материала. Можно по 10 уроков в день преподавать, но мозг детей просто не будет ничего воспринимать. Необходимо дозировать информацию. Много — не значит хорошо. Можно использовать новые методики в образовании, более совершенные способы донесения информации до малыша. Но совершенно не механически, большими часами. Мне кажется, это признание неэффективности обучения, когда ты просто перегружаешь ребенка часами», — считает Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что школам Санкт-Петербурга пора брать пример с учебных учреждений столицы и переходить на пятидневку. Инициативу парламентарий предлагает внести в городской ЗакС, а затем провести общенародный референдум, чтобы родители школьников сами могли выбрать удобный график обучения для своих детей. Точку зрения депутата на пресс-конференции многие поддержали.

«Учителя тоже не хотят работать в субботу, вы тоже об этом подумайте, они не фанаты работать в субботу, они тоже люди, они тоже хотят пятидневку», — говорит Алексей Цивилев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Но, чтобы учителя сами были не против, а даже «за» переход на пятидневку, нужно убрать зависимость зарплаты от рабочих часов, звучало во время пресс-конференции. Многодетная мать Ольга Лукоянова сама воспитывает пятерых школьников. Для своих детей она выбрала учебные учреждения, где есть пятидневка.

«Пятидневка нам нужна очень, поскольку основная забота о детях должна ложиться на плечи родителей, и родители должны иметь эту возможность со своими детьми общаться и каким-то образом с ними взаимодействовать, не только по вечерам. В течение учебной недели дети не в состоянии сходить в тот же музей с родителями, для этого должны быть другие часы. И точно также выезды на дачу, выезды за город — очень важный сплачивающий семью момент, очень большой вклад в здоровье детей, потому что мы вкладываемся не только в образование детей, но и в их здоровье», — рассказала Ольга Лукоянова, активист ОНФ, директор благотворительной организации «Центр родительской культуры».

Звучали мнения и категорично «против» пятидневной недели. Одни говорили, что так у детей появится больше времени для Интернета, другие — нагрузка в учебные дни будет слишком большой.

«Если отменить шестидневную форму, то увеличится нагрузка на остальные дни, что неизбежно приведет к изменению норм максимального количества уроков. Увеличение уроков на буднях приведет к тому, что уроки будут заканчиваться позже, у детей не останется времени на хобби, секции и домашнюю работу», — убежден Дмитрий Галашев, депутат муниципального образования «Волковское».

«Нет большой разницы. Можно сделать максимально неудобным обучение для ребенка в пятидневную неделю и максимально комфортным в шестидневную. Между золотыми серединами разницы практически не будет. Мое убеждение, что экстенсивные меры проблемы образования не решат. Нельзя увеличить или уменьшить нагрузку, увеличить или уменьшить количество дней, для достижения решения тех проблем, которые были озвучены сегодня: воспитательных, качественных, ни каких-либо других, только системная работа», — высказался Антон Морозов.

Вводить пятидневную неделю или нет в школах Северной столицы — вопрос, который пока остается открытым.