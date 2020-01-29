Украина исчерпала запасы собственного газа

Киев, 29 января. Украина исчерпала запас пяти своих крупнейших месторождений природного газа. Об этом в среду сообщила компания «Укргазодобыча» («дочка» «Нафтогаза»).

Она отметила, что Шебелинское месторождение истощено на 89%, Западно-Крестищенское — на 90%, Яблоновское — на 79%, Ефремовское и Мелиховское — на 82%.

«Поэтому мы много инвестируем в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение. В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать «Гринфилд» — новые участки», — пишет «Укргазодобыча» в Facebook.

Напомним, что украинские власти еще в 2018 году заявляли о намерении покрыть потребность в газе за счет внутренних ресурсов. Эксперты тогда скептично отнеслись к подобным декларациям. Независимый политический аналитик Юрий Голубь напомнил, что разговоры об энергетической самостоятельности на Украине идут все 28 лет независимости и будут идти еще как минимум столько же.

Добавим также, что Еврокомиссия рекомендовала Украине покупать российский газ напрямую — по 15 млрд кубометров в год. Это позволит Киеву сократить дорогие реверсные поставки. Впрочем, «Нафтогаз» опровергает эту информацию.

Украина последние годы покупала реэкспорт российского газа у европейских стран с наценкой вместо того, чтобы приобретать топливо у Москвы напрямую. В конце прошлого года Киев также заключил с Москвой контракт на транзит российского газа. Документ был согласован буквально за несколько недель до истечения своего срока.

Позже глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон признался, что продление контракта на транзит предотвратило многократный рост тарифов на транспортировку газа для украинцев. Более того, транзит позволил снизить уже существующие тарифы.