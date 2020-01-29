Ложь о Второй мировой безнаказанна, а потому все более чудовищна. Колонка Голоса Мордора



У советских солдат, которые освобождали Освенцим, не было фотоаппаратов. Именно поэтому все фото, сделанные при взятии концлагеря, являются подделкой.

Нет, это не из новой сюрреалистичной антиутопии Виктора Пелевина. Это заявила вполне себе живая и реальная женщина, более того — сводная сестра Анны Франк, девочки, чья судьба является одним из символов трагедии Второй мировой войны. Анна, разумеется, здесь ни при чем. К тому же она сама жертва этой непонятной дамы, которая называет себя ее родственницей, хоть и сводной. Что было на уме у женщины, когда она делала свое заявление, понять невозможно. Может быть, это просто деменция, а может — непреодолимое желание своей собственной минуты славы, пусть и ценой танцев на костях погибших во время Второй мировой, в том числе Анны Франк.

Но только дело в том, что это заявление странным образом идеально вписывается в ту лавину лжи, которую прямо сейчас обрушивают на роль СССР и его победу над нацистской Германией определенные силы. Конечно, в общем и целом это не история настоящего времени. Эта война лжи против правды длится уже давно. По большому счету она началась сразу после того, как стихли последние выстрелы на полях Второй мировой. Правда о том, кому принадлежит решающая роль в разгроме нацизма, всегда была очень неудобна США и Великобритании, и ее начали менять с самого начала. Одной из причин было идеологическое противостояние, но, наверное, она не была главной. Потому что, когда Россия отказалась от социалистического пути развития и СССР распался, переписывание истории не только не затихло, но и усилилось. К нему с удовольствием подключились восточноевропейские страны, когда-то бывшие в орбите СССР. Притом что часть этих стран во время войны была прямыми союзниками Адольфа Гитлера и их солдаты топтали землю Советского Союза и зверствовали порой покруче, чем их немецкие хозяева. К переписыванию истории подключились и некоторые бывшие республики СССР, у которых рыльце тоже было в пушку, особенно в том, что касается эпизодов Холокоста на их территории, когда местное население без принуждения и с удовольствием участвовало в уничтожении еврейских общин.

Чтобы прикрыть преступления своих собственных стран, и был вытащен на свет божий полуистлевший труп пакта Молотова — Риббентропа. Того самого, который в Нюрнбергском процессе пыталась использовать защита нацистских преступников, но тогда не получилось. А вот по прошествии лет почему бы не попробовать еще раз? Тем более что и в самой России нашлось немало сторонников этой теории, которые после распада СССР тоже были заинтересованы в том, чтобы как можно сильнее унизить Россию. А сейчас, в преддверии 75-летия Победы и в дни памяти жертв Холокоста, все это обострилось до какой-то болезненной стадии. Ложь льется просто тоннами, как будто бы рухнула какая-то огромная плотина. Ложь безнаказанна, и поэтому она становится все чудовищнее. Вот уже и президент Украины Владимир Зеленский присоединился к этому мерзкому хору и запел с ним в унисон. Впрочем, никто ничего иного от него и не ожидал, даже несмотря на то, что его дед — герой той войны. Плевать им на память своих дедов, она для них совершенно ничего не значит. Главное — тот самый высокооплачиваемый антироссийский дискурс, навязанный заокеанскими хозяевами.

Ложь дошла до той стадии, когда не смог смолчать и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, заявивший о недопустимости переписывания истории. Наверное, немцы могли бы очень много рассказать о роли в той войне и Холокосте своих сателлитов и стран, которые были «освобождены» нацистским режимом, в частности, прибалтийских. Мешает чувство вины перед миром, которое очень глубоко засело в сознании немцев, что, в общем-то, справедливо. Но тот факт, что не смог смолчать германский президент, говорит о многом.

России объявлена война. Пусть не горячая, но это ничего не меняет. Тем более что те, кто объявил эту войну, воюют в первую очередь с нашими предками, которые спасли мир от чумы нацизма, они воюют с правдой и нашей памятью. Они наглы, беспринципны и лживы и не остановятся ни перед чем. И в РФ находятся силы, которые им охотно помогают. Такие новые полицаи, твердящие мантры о том, что единственное, что должна делать Россия и ее народ, — только платить и каяться. Но нет. Не дождетесь. И как бы не пришло то время, когда каяться придется тем, кто объявил эту войну.