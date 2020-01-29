Потребление алкоголя в Америке достигло исторического максимума

Западные страны, особенно — США, давно навязывают ложный и циничный стереотип, будто русские — главные пьяницы мира, которые литрами пьют водку, словно газировку, а затем громят все вокруг, не жалея ни себя, ни других. Невзирая на то, что этот миф легко опровергается цифрами статистики, он продолжает активно насаждаться, в том числе с помощью голливудских фильмов. При этом крупные западные медиа предпочитают не замечать, что именно американцы стремительно идут к тому, чтобы стать основными алкоголиками мира.

По многочисленным исследованиям, уровень потребления алкоголя в США в 2019 году вырос до 30-летнего максимума. Средний американец сегодня выпивает по 10,5 литра крепкого алкоголя в год и по 119 литров пива. Если верить данным официальных отчетов, каждую неделю обычный взрослый житель США по девять раз прикладывается к бутылке. Около 88 тысяч американцев в год умирают от болезней, связанных с длительным пьянством, и прямых последствий злоупотребления алкоголем, например — драк, автоаварий, суицидов на почве алкогольного психоза и несчастных случаев.

Минздрав США бьет тревогу: за 20 лет «алкогольная смертность» удвоилась. Исторический всплеск алкоголизма в США в последний раз имел место быть до и после введения «сухого закона» 1920 года. Как многие помнят, именно на пике борьбы за трезвость и повального подпольного пьянства в Америке разразился самый мощный экономический кризис — Великая депрессия. Социологи давно доказали, что рост алкоголизма — это прямой признак высокого социального недовольства, общественной тревоги и глубокого разочарования в проводимой государством политике. Поэтому есть большая вероятность, что пьянствующая Америка, как и в 1920-х годах, пытается скрыться от реальности, утопить свои кошмары в тяжелом вине и спрятать предчувствие скорой национальной катастрофы.

По многим опросам, самый главный страх американских граждан — это крупный финансовый коллапс, связанный с провалом экономической политики страны и взрывом долгового пузыря. На сегодняшний день национальный долг США достиг уже 23 трлн 222 млрд долларов. За три года президентства Дональда Трампа эта цифра стала выше на 3 трлн долларов. Американцы прекрасно понимают, что если не сегодня, то завтра текущая ситуация грозит вылиться в грандиозный дефолт, который принесет за собой полномасштабную рецессию. Вполне возможно, именно об этом думает рядовой американец, когда наливает себе очередной стакан виски.

За последние годы рост пьянства зафиксирован вовсе не среди молодых американцев, подростков или представителей меньшинств, а среди вполне благополучных семейных граждан. Это часто приводит к растрате семейного бюджета, насилию в семье и развалу браков. Разводы в США среди людей среднего возраста также выросли на порядок. Именно поэтому одна треть американских детей живут в неполных семьях.