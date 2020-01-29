Путин помиловал израильтянку Иссахар

Москва, 29 января. Президент РФ Владимир Путин подписал прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, сообщила пресс-служба Кремля.

Напомним, девушку задержали в апреле минувшего года в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево» во время пересадки на маршруте Дели — Тель-Авив. При обыске у нее обнаружили почти 10 граммов гашиша. После этого израильтянке предъявили обвинение в контрабанде наркотиков. Суд приговорил ее к 7,5 годам колонии общего режима. Сама иностранка уверяла, что не занималась контрабандой, а наркотики предназначались для личного пользования.

О помиловании Иссахар просил Путина и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он направил российскому лидеру официальную просьбу, но процесс не был запущен из-за тонкостями законодательства, согласно которым просить о помиловании Иссахар должна была лично. 26 января она обратилась к президенту РФ с соответствующим ходатайством. В документе девушка «частично признала, что, действительно, провозила наркотики, эти наркотики были для собственного пользования, никакого умысла в контрабанде у девушки и в мыслях не было».