Кучма подтвердил планы Киева пересмотреть Минские соглашения

Минск, 29 января. Власти Украины намерены добиваться пересмотра Минских соглашений. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах Контактной группы в Минске Леонид Кучма.

По его словам, прекращение огня и передача Киеву контроля над границей с РФ в Донбассе являются основными для выполнения Минских соглашений.

«Мировой опыт урегулирования вооруженных конфликтов показывает, что без установления государством контроля за своей границей достичь мира невозможно», — сказал Кучма.

Данное заявление свидетельствует о том, что украинская сторона вернулась к позиции, которую она занимала ранее. В тексте Минских соглашений четко прописаны пункты, реализация которых предполагает мирное урегулирование конфликта на Украине. Однако украинская сторона с самого начал уклонялась от выполнения политической части Минских соглашений, которые обязывают Киев предоставить Донбассу особый статус самоуправления.

Украинская сторона неоднократно заявляла, что о необходимости восстановить контроль Киева над участком российско-украинской границы в Донбассе, однако этот пункт является последним в списке.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.