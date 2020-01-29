Синоптик Паршина предупредила россиян о 30-градусных морозах

Москва, 29 января. Резкое похолодание обрушится на некоторые регионы России из-за антициклона. Об этом предупредила россиян заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Она подчеркнула, что 30-градусные морозы ожидаются на территории Сибири.

«Погода продолжит испытывать на прочность сибиряков», — отметила Людмила Паршина.

По ее словам, в Омской области столбик термометра опустится до минус 36 градусов в ночное время суток, днем также будет холодно — до 26 градусов мороза. В Новосибирской области погода будет практически аналогичной. Синоптики обещают, что днем в регионе столбик термометра покажет до минус 20 градусов, а ночью — до минус 24. Однако ближе к выходным вернется тепло.

30 января в Красноярском крае будет до минус 25 градусов, а в Мурманской области — до 38 градусов мороза.

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в российской столице погода на этой неделе будет в некотором смысле привычной для москвичей и гостей города. Прогнозируется небольшой снег, 30 и 31 января ночью похолодает до минус 3 градусов, а днем воздух прогреется до 2 градусов. По словам Людмилы Паршиной, последний месяц зимы — февраль — начнется с оттепели.