Проклова посоветовала оскорбившему ее Петросяну радоваться жизни на доступном ему уровне

Москва, 29 января. Известная актриса Елена Проклова и не менее известный российский юморист Евгений Петросян обменялись выпадами на личные темы.

Конфликт начался с того, что Проклова, выступая в эфире программы «Пусть говорят», высказалась о личной жизни Петросяна. Это крайне возмутило комика, который заявил, что все сказанное было ложью, и что Проклова не имеет никакого отношения ни к нему, ни к его бывшей жене Елене Степаненко. Артист даже пригрозил участникам ток-шоу судом за клевету.

Проклова в ответ заявила, что Петросяна в ее жизни не существует. При этом она весьма нелестно отозвалась о его шутках, которые «развращают общество». Актриса также прокомментировала брак 74-летнего юмориста, который недавно женился на 30-летней Татьяне Брухуновой. По ее словам, автору «Смехопанорамы» очень повезло, что «какая-то молодая женщина захотела с ним быть». Она посоветовала Петросяну радоваться жизни «на доступном ему уровне».

Замечания же в свой адрес Проклова не сочла обидными. Актриса подчеркнула, что поддерживает право любого человека на высказывание своего мнения.

Отметим, что 44-летняя разница в возрасте нисколько не смущает Петросяна. Комик признался, что активно занимается спортом и не употребляет спиртного, чтобы чувствовать себя молодым рядом с женой. СМИ даже предположили беременность Брухуновой, обратив внимание на то, что супруга Петросяна стала носить объемную одежду.