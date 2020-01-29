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Депутат Старовойтов назвал причины назначения Мутко главой АО «ДОМ.РФ»

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Депутат Старовойтов назвал причины назначения Мутко главой «ДОМ.РФ»

Депутат Государственной думы РФ Александр Старовойтов заявил, что Виталия Мутко, который был назначен генеральным директором АО «ДОМ.РФ», нельзя назвать неэффективным управленцем, и выразил надежду, что тот сможет решить проблемы, накопившиеся в жилищной сфере за предыдущие годы.

Заместитель председателя думского комитета по транспорту и строительству дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, где назвал, по его личному мнению, причины того, почему бывший вице-премьер РФ получил данный пост.

«Мутко достаточно долгое время возглавлял строительный комплекс, курировал это направление, — сказал Старовойтов. — В любом случае, мы должны четко понимать, что у нас сейчас есть новое правительство, новые министры и, по сути, новая команда, которая должна показать свою эффективность».

Если главы министерств и президент России считают, что люди, которые сейчас находятся на своих постах, эффективно справятся со своей работой, то, собственно говоря, этому не стоит мешать, уверен член фракции ЛДПР.

«Тем более что у Мутко есть соответствующий опыт, — отметил он. — Сказать, что он совсем неэффективный управленец, наверное, неправильно. Да, кто-то по-разному оценивает события, которые у нас проходили. Олимпиаду (2014 года в Сочи. — Прим. ФАН) или чемпионат мира (по футболу-2018. — Прим. ФАН). Но нельзя забывать, что все эти мероприятия, которые радовали миллионы россиян, случились при нем и не без его участия».

После спорта Мутко курировал в правительстве РФ вопросы, связанные со строительством и региональным развитием.

«(В это время) решалось немало проблем по строительству, — подчеркнул депутат. — Безусловно, немало проблем еще осталось решить. «ДОМ.РФ» — все-таки составная часть строительного комплекса и структура, призванная оказывать содействие в этих вопросах в условиях просевшего рынка, который, по сути, сейчас есть. В том числе и в деле реализации национальных проектов».

Депутат Старовойтов назвал причины назначения Мутко главой «ДОМ.РФ»

Старовойтов тут же напомнил такую крылатую фразу применительно к предстоящей работе Мутко на новой должности — «будем посмотреть».

«Соответственно, будем смотреть, какие решения он впоследствии примет, — сказал собеседник ФАН. — Хочется верить, что Виталий Леонтьевич еще и (английский. — Прим. ФАН) язык выучил гораздо лучше (смеется). На этой должности он, в общем-то, ему понадобится. Ну, по крайней мере, не меньше, чем на предыдущей».

Старовойтов также выразил надежду, что теперь члены Комитета ГД РФ по транспорту и строительству гораздо чаще будут общаться с Виталием Мутко.

«Надеюсь, что мы будем активно взаимодействовать, и посмотрим, насколько сможем решать вопросы, накопившиеся за предыдущие годы, — отметил член фракции ЛДПР. — В частности, по тому огромному количеству обманутых дольщиков, которые пока что еще, к сожалению, у нас есть. «ДОМ.РФ» — один из инструментариев, используемый при решении таких проблем».

15 января 2020 года стало известно, что Виталий Мутко, в свое время возглавлявший Российский футбольный союз и Министерство спорта Российской Федерации, покинул пост заместителя председателя правительства. Накануне он был назначен генеральным директором государственной компании «ДОМ.РФ», сменив на этой должности Александра Плутника, контракт с которым было решено досрочно прервать.

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