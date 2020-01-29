Милонов: Если мы не вернем идеологию в школы, наших детей воспитает McDonald’s

Депутат Госдумы и отец шестерых детей Виталий Милонов обрушился с критикой на современную систему образования в России и предложил вернуть школам воспитательную функцию.

Дети пойдут за идеями

Выступая на круглом столе пресс-центра Медиагруппы «Патриот», посвященном плюсам и минусам шестидневной учебы в петербургских школах, Виталий Милонов отметил, что уроков у нынешних школьников много, а толку от этого мало.

«ЕГЭ не прививает детям любовь к Родине, ЕГЭ воспитывает любовь к себе. А детям нужна идеология. Им нужны направляющие маяки в мире. Дети пойдут за сильными, яркими, хорошими идеями. И если мы их не дадим, то даст Роналд Макдоналд (клоун, символ компании McDonald’s. — Прим. ФАН)», — заметил парламентарий.

По мнению Милонова, реформа российского образования проводилась без оценки отдаленных последствий, а сегодня все ошибки заметны невооруженным глазом.

«Экономические реформы общество еще может выдержать, а вот реформы системы образования должны проводиться только после предварительной оценки всех рисков. Потому что в этой сфере столько всего наворотили, что придется восстанавливать систему образования не только после экономической разрухи, но и после необдуманных реформ», — заметил парламентарий в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Система ЕГЭ — однобокая

Политик, как и многие российские эксперты, подверг критике систему единого государственного экзамена, действующую в РФ с 2000-х.

«Сам принцип ЕГЭ неплох. Система тестирования может иметь место быть. Но одной ее недостаточно. Это однобокая оценка знаний. Она хороша тогда, когда нужно осуществить проверку понятийных знаний. Помните фильм «Человек дождя»? Его главный герой прекрасно бы сдал ЕГЭ. Но в обществе, согласитесь, ему жить тяжело, несмотря на высокие баллы за ЕГЭ. Потому что он знает цифры, какие-то факты, но применить их в жизни не может», — объяснил Милонов.

Он убежден в необходимости возвращения в школы воспитания.

«Я считаю, мы должны восстанавливать полностью утраченную гуманитарную функцию образования. Но это невозможно без принятия концепции образования, мы должны решить, в чем именно оно будет заключаться. У нас никто не спрашивал, какой вид образования мы хотим дать детям. А это можно было бы организовать на уровне Госсовета. А до сих пор нас ставили перед фактом какие-то чиновники, которые не согласовывали свои реформы с обществом. Они все делали волюнтаристски, кромсали все по своему усмотрению. И главное — те, кто кромсал образование, сегодня уже не работают. Спрашивать не с кого! А дети становятся недоразвитыми и неполноценными из-за них. Самая большая ошибка на сегодняшний день состоит в том, что есть учителя и есть дети, но они не соединены», — считает Виталий Милонов.

Чиновники-воры украли у детей идеологию

Депутат подчеркнул, что любые дальнейшие движения в системе образования должны основываться на некой утвержденной на уровне Госсовета и федерального закона концепции российского образования, которая непременно должна иметь ценностную базу.

«Что мы хотим вложить в детей? От ответа на этот вопрос надо осуществлять все последующие действия, — уверен Милонов. — До тех пор, пока мы не включим элемент воспитания в процесс образования, толку не будет. Сегодня образование в школе направлено только в одну сторону — на передачу информации из учебника в мозг ученика. Но чтобы ребенок стал активным членом общества с правильным отношением к жизненным ценностям, одной передачи информации мало».

Милонов посетовал, что «чиновники-воры украли у детей пионерию», и ничего вместо нее не предложили.