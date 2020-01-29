Блогеры публикуют аморальные мемы про коронавирус в погоне за новыми подписчиками

Москва, 29 января. Блогеры публикуют аморальные мемы про коронавирус нового типа, от которого уже погибли более 130 человек, стремясь привлечь новых подписчиков. Такое мнение выразил психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

В разговоре с корреспондентом издания «Народные новости» эксперт заметил, что основная цель блогеров — привлечь внимание к своему контенту, о моральных границах при этом зачастую забывают.

Также, по его мнению, пользователи Сети, пытающиеся неуместно шутить по поводу эпидемии, намерены таким образом спрятать собственный страх и выразить безразличие к чужой трагедии.

«На сегодняшний день люди, которые сами не вовлечены в эту проблему и не находятся в ее эпицентре... Им, если честно, все равно», — заявил Жавнеров.

Психолог добавил, что многие люди уверены в своей защищенности, поэтому позволяют себе странный юмор.

«Люди почти на 100% убеждены, что эта ситуация разрешится — как и все предыдущие. Поэтому, на самом деле, эти вещи никого не пугают, пока не коснутся конкретного человека», — считает специалист.

Жавнеров отметил, что блогерам все сложнее завоевывать публику, поэтому они стараются делать все более резонансный контент.

«Границы дозволенного сильно раздвинулись. Неважно — морально или аморально, этично или неэтично. Для некоторые людей границы настолько стираются, что у них нет предела для шуток», — пояснил психолог.

Кроме того, он подчеркнул, что создатели мемов и их распространители не считают свою деятельность ненормальной, чувствуя свою безнаказанность.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря прошлого года. Первые случаи заражения были отмечены в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Китайские власти были вынуждены ввести в регионе особый режим, чтобы блокировать распространение эпидемии.