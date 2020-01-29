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Сменивший скандального главу Чувашии Олег Николаев назвал главную проблему региона

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Сменивший скандального главу Чувашии Олег Николаев назвал главную проблему региона

Москва, 29 января. Главной проблемой Чувашии является бедность, считает врио губернатора региона Олег Николаев, сменивший на этом посту оскандалившегося Михаила Игнатьева.

Указ о назначении Николаева президент РФ Владимир Путин подписал сегодня, но его официальное представление состоится завтра днем. Основной задачей на новой должности политик считает реализацию нацпроектов и решение задач, которые президент РФ сформулировал в послании Федеральному собранию. Об этом он рассказал агентству ТАСС.

Николаев является депутатом Госдумы и в нынешний состав ее был избран по федеральному списку партии «Справедливая Россия». Его предшественник Игнатьев был членом «Единой России», но 28 января его выгнали из партии. Причиной этого изгнания, а после и отставки стал недостойный поступок чиновника на церемонии вручения ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб в Чувашии.

Игнатьев держал ключи на вытянутой руке, заставляя прыгать за ними офицера МЧС. Все это сняли на видео и выложили в Сеть. До этого экс-губернатор Чувашии  во время празднования Дня печати позволил себе двусмысленный призыв «мочить журналистов, которые с утра до вечера критикуют».

 

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Источник: ТАСС
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