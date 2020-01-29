Появились подробности ДТП с автобусом в Волгоградской области

Волгоград, 29 января. Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Волгоградской области, Федеральное агентство новостей публикует фото с места ДТП.

По предварительной информации, автобус Mercedes съехал на обочину, проехал несколько метров, а затем съехал в кювет и опрокинулся на бок. В момент ДТП в автобусе находились 11 пассажиров и 2 водителя.

По уточненным данным, пострадали пять человек. Женщину с травмой позвоночника доставили в больницу. Также госпитализировали мать и троих детей.

Остальные пассажиры вернулись в Волгоград. Четверо добрались на рейсовом автобусе, один человек уехал на попутном автомобиле, за еще одним пассажиром приехали родственники.

Не исключено, что причиной ДТП могли стать сложные дорожные условия в связи с обильными осадками.